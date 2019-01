D6bels On Stage avec Tanaë et Ozya !

Ozya

Ozya, c'est le nouveau projet de Mariana Toutziarakis, précédemment connue sous le nom de Mariana Tootsie.

A 15 ans, c'est son frère qui lui met une guitare entre les mains. Elle découvre alors qu'elle a une voix. Elle se met à chanter le jazz et le blues dans des bars et des clubs. Inspirée par Ella Fitzgerald, Ray Charles, Nina Simone, Etta James, elle se produit un peu partout dans le monde.

Sur scène et en studio, elle collabore avec des musiciens de renom comme Manu Katché, Eric Legnini, Manu Hermia, Ivan Paduart... Elle prête sa voix chaude et profonde au cinéma, comme pour la BO du film "The Hunger Games" de Gary Ross en 2012.

Après son hommage à Etta James, elle sort un premier EP, "Dance In The Fire" aux influences blues et pop à la fois. En 2015, elle participe à The Voice France. En 2017, elle part enregistrer à Londres pour son nouveau projet Ozya. Un tout autre univers à découvrir dans D6bels On Stage, avec notamment son premier single, Would You Remember Me.

Découvrez ces deux artistes ce mercredi 9 janvier à 23h35 sur La Deux, dans D6bels On Stage !