D6bels On Stage avec Stef Kamil Carlens

Fanny Gillard vous invite à retrouver sur la scène des D6bels On Stage Stef Kamil Carlens, artiste néerlandophone aux talents multiples, fan d'Arno avec lequel il chante le blues en duo.

Stef Kamil Carlens est d'abord un étudiant en arts plastiques, il se fait ensuite connaître comme cofondateur du groupe dEUS avec Tom Barman. Puis, en tant que bassiste et chanteur, il continue une carrière sur la scène mais également avec des projets théâtraux et cinématographiques.

En 2017 il sort son premier album solo, "Stuck In The Status Quo", album qui nous fait découvrir l'imaginaire très riche de cet amoureux d'arts plastiques et dont la musique nous emporte...

Pour D6bels On Stage, le musicien interprétera quelques titres de ce nouvel opus et se produira aussi en duo avec Arno, dans un rock blues improvisé et une version avec harpe de la chanson Dans les yeux de ma mère. Un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 30 avril à 23h25 sur La Deux.

La rediffusion est prévue le jeudi 4 mai à 22h40.