D6bels On Stage avec Orelsan et Lomepal !

Depuis son passage à Dour en 2015, le rappeur parisien au style décalé a enchaîné les projets, notamment avec toute la scène belge. Son album "Flip", sorti l'an dernier, a cartonné. Nouvel artiste à suivre, Lomepal a redéfini les codes du rap et de la chanson, pour mieux les réunir. Avec ses textes limpides et plein d'esprit, l'artiste s'interroge sur lui-même et sur notre société plutôt sombre.

Fasciné par des domaines extérieurs au rap comme le skate et le cinéma, Lomepal sort le rap de ses clichés et ouvre d'autres horizons. Sa culture musicale, il la tient de ces vidéos sur lesquelles les skateurs roulent et font des acrobaties. "Flip" leur rend hommage.

Pour D6bels On Stage, il interprétera "Malaise".

