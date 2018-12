D6bels On Stage avec Hooverphonic!

"Looking For Stars" est le nouvel album -le dixième- d'Hooverphonic, groupe à géométrie variable emmené par Alex Callier et Raymond Geerts.

Un retour aux souces avec une toute nouvelle chanteuse ! Après Geike Arnaert et Noémie Wolfs, c'est au tour de Luka Cruysberghs, la gagnante de The Voice Vlaanderen 2017, d'incarner l'âme du groupe. Au cours du télé crochet, la jeune fille avait impressionné son coach... Alex Callier, avec la reprise du tube d'Hooverphonic, Mad About You.

Le single Romantic donne un avant-goût de la nouvelle orientation musicale d'Hooverphonic suite à l’arrivée de la nouvelle recrue. Un morceau vintage d’Alex Callier, avec de grandes envolées, de riches contrastes, des touches subtiles et une mélodie envoûtante. Un morceau romantique ou non, à vous de voir !

Uptight, le deuxième single, a donné lieu a un superbe clip en noir et blanc, tourné dans un ascenseur, dans lequel entrent et sortent des danseurs, une contorsionniste, des amoureux, un gardien au chien inquiétant, un tatoué... Et la jeune chanteuse de 17 ans reste imperturbable dans cette mise en scène loufoque et remuante.

Le groupe a déjà présenté son nouvel album lors d'un concert au Cirque royal le 17 novembre dernier, lors de la Nuit du Soir. Le 14/12, il sera à Liège à la Caserne Fonck et le 28/12 à Anvers au Lotto Arena, un baptême du feu pour Luka Cruysberghs.

Après les expérimentations d' "In Wonderland" et un best of de ses meilleurs titres, Hooverphonic retrouve son rythme de croisière avec cette sonorité qu'on adore, langoureuse et envoûtante, qui est son véritable ADN.

Rendez-vous sur La Deux le 27 décembre à 23h20 !

La rediffusion est prévue le dimanche 30/12 à 21h55, toujours sur La Deux.