D6bels On Stage avec Flavien Berger et Ebbène, ce 23 janvier!

Ebbène

Nourri de rock indé dès l'adolescence, Ben Bailleux-Beynon (ex-chanteur des Tellers et de Paon), après une dizaine d'années dans la pop anglaise, se réinvente et se cache désormais derrière le pseudo Ebbène. Il a sorti en 2018 son premier single en français, Barcelone, qui annonce une série de ballades folk plutôt envoûtantes. Un EP éponyme de quatre titres épurés, avec guitare, banjo, piano, peu de claviers, pas de batterie. Et des métaphores aquatiques pour parler des passions humaines.

Ses chansons, ils les a déjà présentées en showcase au Fly Away Festival, aux Nuits Botanique, au BSF, aux Francofolies de Spa, en premières parties de Noa Moon, GRANDGEORGE et Clara Luciani... Il s'y amuse des incohérences et ratages du quotidien, avec des textes délicats. L'artiste se présente d'ailleurs lui-même comme "un collectionneur de moments et de portraits.

Deux artistes à découvrir sur La Deux, ce jeudi 23 janvier à 23h.

Avec des rediffusions le samedi 26 janvier sur La Trois à 20h, et le dimanche 27 janvier sur La Deux à 23h55.