D6bels On Stage avec Chance et Tamino !

Chance

Antoine Chance est devenu depuis peu Chance tout court ! Après "Fou", l'artiste revient sur la scène avec un nouveau titre qui annonce le nouvel album, Si vivante. Une coproduction avec Noza, le maître de l'électro bruxellois. Avec des textes simplifiés, sans prise de tête, il met le relationnel au cœur de sa création et cède la place aux mélodies. Avec Noza, ils ont privilégié les boucles électro et le piano plutôt que la guitare. La chanson Si vivante marque ainsi un changement de cap évident qui l'éloigne de la chanson française, même s'il continue à chanter en français. Et de la chance, il en a, de se retrouver cet été aux Francofolies de Spa le 22 juillet et au BSF le 16 août.