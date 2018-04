D6bels On Stage avec Cats On Trees et Jawhar !

"Néon" est le 2e album très attendu des Cats On Trees, depuis la sortie de "Sirens Call" il y a cinq ans, l'album qui les a lancés et qui s'est vendu à 200.000 exemplaires. Après leur participation à The Voice Belgique en 2016, le duo toulousain a pris le temps pour explorer d'autres directions. Et le résultat est convaincant : l'album est varié et alterne les ballades langoureuses et les morceaux dansants. Les mélodies sont efficaces, avec de belles envolées et un nouveau souffle harmonique. La voix douce et tendre de Nina est toujours aussi captivante, et les choeurs ont été travaillés comme une chorale. "Néon", comme son titre le laisse supposer, est un album lumineux et enjoué, porté par le premier single Keep On Dancing. Nina Goern et Yohan Hennequin donneront une série de concerts dans toute la France dès ce mois d'avril. Ils seront présents cet été aux Francofolies de Spa.

Le groupe interprétera Keep on dancing et Blue dans D6bels On Stage.