D6bels On Stage avec BRNS !

Avec le succès de leurs deux premiers albums, "Wounded" (2012) et "Patine" (2014), les Bruxellois de BRNS (Timothée Philippe, Antoine Meersseman, César Laloux, Diego Leyder) se sont royalement imposés sur la scène indie rock belge. Et avec la sortie de leur 3e opus, le groupe (sans César Laloux mais avec une nouvelle venue, la Française Lucie Marsaud), se montre plus inventif que jamais.

"Sugar High", sorti en octobre 2017, est un album plus fun, plus éclaté et moins sombre que les précédents, composé dans un esprit nineties. Résultat d'un travail collectif affirmé, l'album a été enregistré en partie au Beursschouwburg, laboratoire flamand de la création contemporaine.

Pour la public de D6bels On Stage, le groupe a interprété "Pious Platitudes", "Encounter" et "The Rumor", 3 titres tirés de cet album.

À voir ce jeudi 1er novembre sur La Deux à 23h25, et ce samedi 3 novembre sur La Trois à 20h !