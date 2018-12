Clara Luciani en session inédite dans D6bels On Stage!

Clara Luciani fait partie de la nouvelle vague de la chanson française. Après quelques premières parties pour Raphaël et Benjamin Biolay et des collaborations avec Nekfeu et le groupe "La Femme", la jeune chanteuse à la voix grave et sensuelle vient de sortir son premier album solo, "Sainte Victoire".

Originaire de Provence, elle rend ainsi hommage à sa région natale, mais aussi et surtout à ses victoires personnelles. Car la jeune femme est bien partie pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française.

Féministe et féminine, la belle brune ne compte pas pour des prunes et a la plume acérée pour composer des textes qui font mouche. Des textes qu'elle interprète avec véhémence et caractère.

Son premier EP, "Monstre d'amour", était déjà un signe de talent. L'album en donne la preuve. Et l'on a du mal à croire que la jeune artiste ait été timide dans un passé pas si lointain, tant son ton est aujourd'hui assuré.

Cet été, on a pu la voir rayonner dans tous les festivals francophones, des Francos au BSF, en passant par les Solidarités.

Le jeudi 13 décembre, la voilà sur la scène de D6bels on Stage, devant un public conquis, et en interview avec Fanny Gillard. À découvrir dès 00h10 !

Rediffusion le samedi 15 décembre à 20h sur La Trois.