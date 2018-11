Charlotte et Todiefor, c'est ce jeudi 8 novembre dans D6bels On Stage

En matière de musique électronique, les Belges n'ont vraiment pas à rougir. Ils se font progressivement une place de taille. C'est le cas pour Luca Pecoraro alias Todiefor. Un artiste talentueux qui s'amuse dans un univers coloré et joue sur l'humour dans ses sets déjantés. Il a réussi à fidéliser son public et ne cesse de se diversifier.

Pour les D6bels On Stage, il a interprété "Never met you" et "Beautiful".