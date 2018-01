Tout ce que vous devez savoir sur les D6bels Music Awards

Vous pourrez voter, jusqu'au 12 janvier, pour 9 des 16 catégories. Quatre nommés par catégories sont soumis à vos votes.

L'artiste ayant remporté le plus de voix dans sa catégorie se verra récompenser d'un Award lors de la grande cérémonie du 26 janvier 2018, en direct sur La Deux et Auvio.

Alors n'hésitez plus et soutenez nos artistes en votant pour eux sur le site rtbf.be/dma

Enflammez-vous pour nos artistes !