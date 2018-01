Qui seront les lauréats de la 3ème édition des D6bels Music Awards ?

La grande soirée des D6bels Music Awards, c'est ce vendredi 26 janvier sur La Deux où seront révélés les artistes plébiscités par le public et le secteur professionnel musical belge pour l'année écoulée.

Une grande cérémonie qui sera d'abord introduite par un warm up à 20h25 présenté Joëlle Scoriels. Et dès 20h30, la soirée de gala commencera avec bien sûr les traditionnelles remises de prix mais aussi de nombreux lives d'artistes nommés dans les différentes catégories.

Ce sont Loïc Nottet, Suarez, Témé Tan, Typh Barrow, Blanche, Suarez, Girls in Hawaii, Isha, FùGù Mango, Henri PFR, Delta et The Experimental Tropic Blues Band qui monteront sur scène pour proposer un de leurs morceaux en direct live. Ils vous réservent des prestations grandioses et surtout INÉDITES !

Ce palmarès est bien évidement fort attendu par les milliers de personnes qui ont voté en janvier pour leur artiste favori dans 9 catégories (album, artiste solo féminin, artiste solo masculin, groupe de l'année, chanson française, pop, rock & alternatif, dance & électro et hip-hop).

Un prix d’honneur sera également attribué pour honorer la carrière d'un de nos artistes belges, Salvatore Adamo, qui sera notre invité de marque !

Une dernière catégorie, le hit de l'année, sera soumise aux votes des téléspectateurs au cours de la soirée via un vote par sms.

Une panoplie de personnalités viendront sur la scène des D6bels Music Awards pour remettre les prix tant attendu. Parmi eux, la nouvelle Miss Belgique, le comédien Patrick Ridremont, le duo piquant du Grand Cactus Adrien Devyver et Jérôme de Warzée mais également les comédiens Sarah Grosjean et Martin Charlier, l'animatrice Cathy Immelen, le Maître de cérémonie des Magritte Fabrizio Rongione... et bien d'autres !

Ne manquez pas le rendez-vous ce vendredi 26 janvier dès 20h25 sur La Deux pour une cérémonie qui réserve plein de surprises !