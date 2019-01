La 4ème édition des D6bels Music Awards, ce vendredi 25 janvier en direct !

La grande soirée des D6bels Music Awards, c'est ce vendredi 25 janvier sur La Deux, depuis Média Rives à Liège, où seront révélés les artistes plébiscités par le public et le secteur professionnel musical belge pour l'année écoulée.

Retrouvez les traditionnelles remises de prix mais aussi de nombreux lives d'artistes nommés dans les différentes catégories.

Parmi eux : Angèle, Alice on the roof, Henri PFR, Mustii, Caballero & JeanJass, Claire Laffut, Balthazar, Sonnfjord, Baloji, Juicy, Atome, Black Mirrors et Tiiw Tiiw monteront sur scène pour faire le show en direct live. Ils vous réservent des prestations grandioses et surtout INÉDITES !

Découvrez le résultat de vos votes pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ces 9 catégories : album, artiste solo féminin, artiste solo masculin, groupe de l'année, chanson française, pop, rock & alternatif, dance & électro et hip-hop et assister en direct à la remise des awards pour chaque gagnant de chaque catégorie !

Une dernière catégorie, le hit de l'année, sera soumise aux votes des téléspectateurs au cours de la soirée via un vote par sms.

Une panoplie de personnalités viendront sur la scène des D6bels Music Awards pour remettre les prix tant attendus.

Ne manquez pas le rendez-vous ce vendredi 25 janvier dès 20h05 sur La Deux mais également sur Auvio, en radio et sur les réseaux sociaux! Une cérémonie qui réserve plein de surprises!