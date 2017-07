Julian Perretta annonce la sortie de son nouveau single "Private Dancer"

Repéré grâce à son tube à succès "Wonder Why" - qui est entré dans le top 3 à travers l'Europe et le Royaume-Uni, Julian Perreta a enchaîné les tubes, et notamment "Miracle" produit par Lost Frequencies. Le titre se hisse à la première place du hit-parade dans plus de 25 pays dans le monde et sera également choisi pour être l'hymne de la quatrième édition de Viva for Life, l'opération caritative de la RTBF. Julian Perretta a également une carrière d'auteur-compositeur, puisqu'il a écrit pour Clean Bandit, Kygo, Jessie J, Taoi Cruz ou encore Ellie Goulding.

En février dernier, Julian Perretta était déjà invité de D6bels On Stage. Il avait d"ailleurs interprété deux chansons, "Miracle" et "I Cry". - viendra non seulement interpréter ce morceau en plus d'autres de ses chansons phares ! Vous aurez l'occasion de rêver avec "Miracle" et de danser avec "I cry". Pour cette interview exclusive dans D6bels Francofolies, le jeune Londonien avait une bonne nouvelle ! Quelques mois seulement après la sortie de son album "Karma", Julian Perretta annonce la sortie, le 21 juillet dernier, de son nouveau single "Private dancer" en featuring avec le DJ Feder et premier extrait de son troisième album.