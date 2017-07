Berywam, le temps d'une chanson

Berywam, c'est groupe de 4 membres, Wawad, Beatness, Rythmind et MB14, le finaliste de la cinquième saison de The Voice: La plus belle en voix. S'ils se sont affrontés de nombreuses fois en concours, les jeunes hommes décident de former un seul et unique en 2016 et se présenter, en tant que tel, au 10e championnat de France de human beatbox en équipe. Et ils ont eu raison puisqu'ils le remportent haut la main !

Très proche des Toulousains Bigflo et Oli, ces derniers invitent Berywam à faire leurs premières parties et lancent, en quelque sorte, la carrière du groupe.

Véritable sensation sur les réseaux sociaux, Berywam cumule plus de 8.000.000 de vues sur YouTube, rien que ça !

Invité pour la première fois aux Francofolies de Spa, nos équipes ont profité d'une montée en funiculaire pour interpréter une chanson inédite !