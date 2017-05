Soldout Forever !

Après une tournée en Chine, Soldout a sorti en mars son 5e album, " Forever " qui de l'aveu de David Baboulis est l'album qui leur est le plus proche. Dix titres calibrés pour danser et auxquels il est impossible de résister ! Un son immédiatement reconnaissable, mélancolique, sombre et solaire déjà testé en live dans les salles chinoises ! Et pour la première fois, l'analogique rejoint l'organique.

Les chansons de Charlotte Maison et David Baboulis parlent d'amour et de ruptures, soutenues par des sonorités pop et électro, d'une sensualité assumée sans succomber aux effets de mode. Le couple à la scène comme à la vie a passé un an à l'écrire, ce nouvel album. Soldout y affirme une fois de plus son style unique, mélange d'énergie et de douceur. C'est une épopée hors du temps qui passe même par des influences R’n’B, notamment dans le morceau My Love.

Une nouveauté : le duo tournera désormais avec un batteur.

Et pour le premier titre de l'album, "Do it again", ils ont invité les Flamands de Goose à les rejoindre.