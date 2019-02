Participez à l'enregistrement de DECIBELS avec Lord Esperanza

Certains parlent de lui comme l’héritier de Nekfeu, il tire son nom de Robinson Crusoé de Michel Tournier, "Vendredi ou la vie sauvage", lui c’est Lord Esperanza.

Lord Esperanza est un jeune rappeur originaire du nord de Paris de 22 ans. Influencé par plusieurs bassins culturels différents, "l'enfant du siècle" a grandi dans des influences pouvant varier entre le jazz, le reggae et la musique classique.

A l'avant-garde d'un hip-hop moderne, il tente de se renouveler en explorant des terrains différents, parfois proches de la variété ou très ancrés dans les nouveaux codes urbains.

Ses clips sont toujours un délice pour les yeux… preuve avec Believe, le dernier en date. Believe est un mouvement à l’initiative de l’équipe de réalisation 3:14, soutenue par Lord Esperanza, dont le but est de pousser les nouvelles générations à croire en elle. Ce titre prône la mixité culturelle et refuse la marginalisation afin de repenser le vivre-ensemble. Lord Esperanza nous invite à vivre ce clip comme une expérience.

Avant son concert à la Cigale à Paris le 8 mars, il vous fixe rendez-vous à DECIBELS lors de l'enregistrement de l'émission le 5 mars ! Tentés ? Inscrivez-vous dès à présent!