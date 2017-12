La Chiva Gantiva dans On Air, ce jeudi 21 décembre !

Le groupe est né dans la ville cosmopolite de Bruxelles, lorsque trois Colombiens immigrés se sont retrouvés autour d'une batterie, poussés par le désir de produire une musique originale et d'affirmer leurs racines culturelles. Cette rencontre s'est traduite en une fusion de rythmes afro-colombiens et traditionnels, rapidement adjugée et assimilée par des musiciens des quatre coins du monde.

C'est avant tout sur scène que La Chiva Gantiva a rencontré son succès, avec ses manières exubérantes et sa présence explosive. Un mix puissant de sonorités à la fois afro colombienne, punk et rock, qu’ils ont surnommé PUNKCLORE.

Leur premier album "Pelao", produit par Richard Blair (Sidestepper, Toto La Momposina), a démontré avec verve l'approche innovante de leurs racines colombiennes mêlées de cuivres enfiévrés et ancré à un trio rock batterie, basse et guitare. Les deux premiers album sont sortis chez Crammed Discs, "Pelao" en 2012 et "Vivo" en 2014.