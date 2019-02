DECIBELS revient dans une nouvelle formule !

Dans quelques semaines, l’émission " Music Live " de la RTBF vous fixe un nouveau rendez-vous et vous embarque pour de nouvelles aventures.

Pour cette première, Alice on the roof vous donne rendez-vous pour un moment de partage musical original dans un lieu inédit… Vous êtes fan d’Alice on the roof ? Vous n’avez pas peur de l’inconnu ? Vous désirez vivre une expérience unique auprès de l’artiste et de sa communauté ? Inscrivez-vous dès maintenant…