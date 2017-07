Déces de Claire Gendrot, ancienne présentatrice de D6bels.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Claire Gendrot survenu ce week-end à l'âge de 36 ans.



Claire était entrée à la RTBF en 2000. Elle était l'une des premières animatrices de "D6Bels" qu'elle a présenté deux saisons, l'une en duo avec Thomas Simonis et l'autre en solo. Une personnalité sensuelle et lumineuse dont la voix a accompagné les auditeurs de Radio 21 et ensuite de Classic 21 dès son lancement. Elle a été, près de 10 ans, aux commandes des émissions "On the road again" et "SoulPower".

Nous présentons à ses deux enfants, à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances.