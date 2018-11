D6bels spécial : Girls in Hawaii #GIHBAND : Journal d'une tournée en Italie & au Canada

Au début c'est la débrouille, les camionnettes parfois en piteux état, et les nuits sans sommeil. Par pour rien que le premier album s'est intitulé "From Here to There".

Et progressivement, cette sorte de troupe scoute en hike permanent a été happée par des tournées, des concerts partout en Europe et dans le monde (USA, Islande...). Et l'aventure s'est peu à peu organisée, avec plus de monde sur la route, plus de moyens aussi. Tout devenait plus lourd, il a fallu se mettre à gérer. Le rêve est peu à peu devenu un métier. Pas pour rien que le second s'est appelé "Plan Your Escape", non plus.

Puis il y eu un drame, une catastrophe : Denis Wielemans, batteur du groupe, et frère d'Antoine, s'est tué en voiture, seul, au retour d'un concert. La meute s'est arrêtée, n'a plus rien compris à sa raison d'être.



Mais l'envie -et le besoin- de retrouver ce refuge qu'est la musique est tout doucement revenue. Et un troisième album, intitulé "Everest" (pas pour rien...), a vu le jour. Girls in Hawaii est alors entré dans l'âge adulte. Les tournées ont continué de plus belle (toute l'Europe, et la Chine, cette fois), et la vie a repris.

Un dernier album "Nocturne" est paru en septembre 2017. Et la kyrielle désormais connue : répétitions, résidences, concerts, grandes salles, tournées, promotion, festivals...

Mais aussi, et surtout, garder la foi en la musique, en la bande d'amis qui la fabriquent, ce qui n'est pas toujours facile.