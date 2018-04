D6bels On Stage 100% rap avec Roméo Elvis, Swing et Zwangere Guy !

Siméon Zuyten, ou Swing, s’est fait connaître avec son groupe l’Or Du Commun. Il se lance à présent dans une carrière solo avec Marabout, son premier album dans lequel il nous présente dix titres sur lesquels il navigue entre sonorités smooth jazz et digitale, mais aussi rap pur et chant. Alternant les atmosphères chill et les ambiances plus sombres, Swing s’épanche avec énergie sur sa volonté de s’écarter des chemins tout tracés et s’essaye à l’exercice du storytelling le temps d’un morceau des plus obscurs..

Le rappeur de 26 ans a récemment fait parler de lui en dévoilant deux premiers clips léchés et cinématographiques qui mettaient en valeur son rap au croisement du old school et des influences contemporaines, son énergie vitale transcendante, et l’attention particulière qu’il porte aux visuels.

Pour D6bels On Stage, il interprétera "Corbeaux".