"Crimes parfaits" : 2 épisodes inédits sur vos écrans !

Les séries et films policiers, on en rencontre plusieurs fois par semaine sur les chaînes TV. Pourtant, "Crimes parfait" détient ce petit plus qui la différencie des autres : elle dévoile le coupable dès le début.

Vous l'avez compris, le but n'est donc plus de démasquer le coupable, mais de se pencher sur son arrestation : va-t-il être arrêté ? Comment ?

Dans chaque épisode, un nouveau duo d'enquêteurs doit trouver la faille dans le plan imaginé par un tueur qui pense avoir commis le "crime parfait". La question est : celui-ci existe-t-il vraiment ?