"Crimes Parfaits" : Isabel Otero et Hubert Roulleau, un duo d'enquêteurs efficaces !

Alain Saunier est l'entraineur de l'équipe de France d'heptathlon féminin. En vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024, il attend avec impatience d'être sélectionner à nouveau, mais ce n'est apparemment pas ce qui est prévu au programme...

Le délégué de la Fédération le convoque et là, c'est le passage à savon. C'est Laura, ancienne protégée et amante d'Alain qui a le poste. Dans un élan de rage, colère et désespoir, Alain frappe à mort le délégué.

L'heure est grave et Alain sait qu'il est dans de beaux draps. Mais avec son statut d'ancien champion, il trouve un stratagème audacieux et inattendu pour s'en sortir. Le duo formé par Claire Moreno et Hubert arrivera-t-il à le mettre derrière les barreaux ?

Avec Isabel Otero, Hubert Roulleau, Franck Semonin, Arsène Jiroyan et Damien Ferdel en guest