Ophélie Fontana sur la scène du crime pour un deuxième épisode !

" Elle s’est dirigée dans la chambre d’Audrey, elle passe son bras sous le lit et elle sent des cheveux. Elle tire, et c’est comme ça qu’elle découvre le corps de sa fille ".

Vous l’avez compris, des événements réels qui font froid dans le dos … Plusieurs indices qu’il faut rassembler pour dénouer l’intrigue, mais sera-t-il possible d’atteindre la vérité ?