"Crimes et Indices" : Ophélie Fontana n'aime pas ... les faits divers !

Dans l’émission, il n’est d’ailleurs pas question de faits divers … mais bien d’enquêtes et d’affaires judiciaires ! Et la différence est notable : “nous ne sommes pas dans le fait divers, mais dans l’enquête et dans le travail scientifique accompli par des policiers, des enquêteurs, des avocats… Nous sommes on ne peut plus à fond dans la véracité (…) ici, on entre dans une autre dimension, on laisse l’aspect familial de côté et on apprend des choses.” Ophélie Fontana précise également que les enquêtes judiciaires qu’elle traite dans “Crimes et Indices” concernent généralement des personnes “comme tout le monde”, qui n’ont aucun problème …