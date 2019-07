"Crimes et indices" : quand la passion se transforme en véritable boucherie

Comment un homme à priori ordinaire peut-il se transformer en meurtrier sanguinaire, en monstre froid et calculateur ? - Prathaan - Getty Images/iStockphoto

Pour ce cinquième épisode de “Crimes et Indices”, Ophélie Fontana nous emmène à Paris, Xe arrondissement. Le mercredi 23 février 2005, une femme désemparée passe les portes du commissariat de police. Liliane Leroy vient faire part de la disparition de sa fille. Elle ne lui a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours… C’est inhabituel.

Christelle Leroy, 26 ans, et Lucas son fils de 4 ans ont disparu. Pour les policiers il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure. Liliane insiste. La police effectue une descente au domicile de Christelle et y découvre des traces de sang. Une enquête est ouverte.

L’expertise révèle que les échantillons de sang proviennent de Christelle, de Lucas et d’un homme non-identifié. Or, Christelle entretenait une relation avec un homme marié, son employeur, un boucher du marché Saint-Martin. L’homme est arrêté, placé en garde à vue et interrogé. Les aveux suivront.

Après avoir étranglé Christelle, Lucas, et leur petite Yorkshire, Bérenger Brouns a découpé et désossé leurs corps, avant de les disperser dans les poubelles du quartier. Il sera condamné à 30 de réclusion criminelle le 27 février 2007. Comment expliquer l’inexplicable ? Comment un homme a priori ordinaire peut-il se transformer en meurtrier sanguinaire, en monstre froid et calculateur ?