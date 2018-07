"Crimes et indices" : enquêter sur un meurtre encore non-résolu, ça vous tente ?

Le 28 novembre 2007, plus aucune nouvelle ni de trace de Laurence Maille.

Heureusement, la jeune femme ne vivait pas seule. Son compagnon a donc pu rapidement signaler sa disparition à la gendarmerie de Nimy (Pas-de-Calais).

Comme on dit, plus les recherches commencent tôt, plus les indices sont disponibles et plus vite les enquêtes peuvent se résoudre.

Néanmoins, rien ne se passe jamais comme prévu. Alors qu'ils se tournaient vers d'autres pistes, les gendarmes sont redirigés vers un suspect inattendu. Mais qui est-il ?

