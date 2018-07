Suède - Angleterre : l'ambition suédoise ne faiblit pas !

C’est la première fois depuis 1994 que la Suède valide son ticket pour le grand huit !

Leader du groupe F avec 6 points cette année, on retient sa belle victoire face au Mexique (0-3) lors de la première phase.

Déjà concentrés sur la suite

"Nous avons une superbe équipe, sur le terrain et sur le bord de touche, a commenté Janne Andersson, le sélectionneur, après le match opposant l'équipe à la Suisse. Le football est un jeu qui se joue en équipe. Nous savons comment nous en sommes arrivés là. Nous allons nous concentrer sur une seule chose, notre prochain adversaire. On va faire notre mieux et on verra ce qu'il se passe."

"Nous n'allons pas réduire nos ambitions maintenant" conclut-il.

Est-ce que le rêve va s’arrêter face aux Three Lions de Gareth Southgate ? Rendez-vous samedi 7 juillet à 15h50 sur La Deux pour le savoir.