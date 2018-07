Russie – Croatie : le pays hôte attendu au tournant !

Après avoir éliminé l’Espagne en huitièmes lors d’une séance de tirs au but, la Russie a créé la surprise en étant toujours dans la course au titre de champion du monde. Une performance qu’elle doit à son excellent gardien, Igor Akinfeev, et à ses arrêts de classe mondiale !

Elle affrontera la Croatie, qui s’est également qualifiée face au Danemark après une séance de tirs au but, ce samedi 7 juillet pour viser les demis-finale !

Un match à suivre en direct à 19h50 sur La Deux.