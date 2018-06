Portugal - Maroc : les Lions de l'Atlas vont-ils surprendre ?

Après l’Espagne, le Portugal se mesure au Maroc ce mercredi 20 juin à Loujniki. Cette deuxième rencontre du groupe B est à retrouver en direct sur La Deux dès 13h50.

Les champions d’Europe partent favoris mais les Lions de l’Atlas ne comptent pas en découdre !

Le Maroc va-t-il créer la surprise ?

Voilà vingt ans que le Maroc n’avait plus été qualifié en Coupe du Monde, c’était en 1998 et le pays avait été éliminé au premier tour.

Cette année, le Maroc peut compter sur des atouts non négligeables, à commencer par leur sélectionneur, Hervé Renard, premier entraîneur à remporter la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF avec deux pays et qui a guidé l’équipe vers ce Mondial.

"On a la chance d’y être. On est conscients de nos qualités. On est tranquilles, car on a travaillé. L’équipe a beaucoup évolué depuis l’arrivée d’Hervé Renard" a déclaré le capitaine Mehdi Benatia, un des meilleurs défenseurs d’Afrique, considéré comme la star de l'équipe.

Serait-ce suffisant pour créer la surprise ? Réponse le mercredi 20 juin à 13h50 sur La Deux.