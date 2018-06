Eden Hazard balance sur les Diables Rouges ! (VIDEO)

Grâce aux Niouzz, Hugo, 10 ans, a eu la chance d’interviewer la star du foot à la veille du Mondial.

Avec son regard de jeune ado et en toute décontraction, il lui a posé toutes les questions qui lui sont venues à l’esprit… dont quelques-unes en rafale où la figure emblématique de l’équipe belge répond sans détour !

#balancetonDiable

Parmi les Diables, quel est le plus drôle, le plus râleur, le plus fair-play ? Hazard nous dévoile tous leurs secrets !

Qui est le plus bordélique selon vous ?