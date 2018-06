Coupe du Monde : une Namuroise élue Miss Mondial 2018

Avant le lancement de la Coupe du Monde, une autre compétition en rapport avec le foot s’est tenue en Allemagne le 8 juin dernier.

Il s'agit de Miss Mondial, un concours de beauté où s’affrontent les plus jolies filles des pays qualifiés à la Coupe.

Au programme de la soirée ? Défilé en maillot de l’équipe nationale, en robe de soirée et en bikini, avec une difficulté supplémentaire, un test de connaissances en football, of course !

Parmi les 32 miss, c’est la sublime namuroise Zoé Brunet qui s’est démarquée, ramenant la couronne dans notre pays !

Qui est-elle ?

Zoé Brunet ne vous est peut-être pas totalement inconnue. Jeune étudiante namuroise de 18 ans, elle a d’abord été élue Miss Namur avant de concourir pour le titre de Miss Belgique en janvier dernier.

Bien qu’elle n’ait pas remporté la couronne, la jolie Namuroise s’est classée deuxième, devenant la première Dauphine d’Angeline Flor Pua.

Fière de sa victoire, elle souhaite le même succès aux Diables Rouges :

" Je suis fière de mon titre. J’espère que l’équipe nationale belge va maintenant faire comme moi et gagner le titre à la Coupe du monde. " a confié l'heureuse lauréate.