Belgique - Egypte : les Diables Rouges vont-ils corriger le tir ?

L’inquiétude s’installe au sein des supporters après le match nul de samedi dernier face au champion d’Europe. Malgré une entrée en la matière rythmée, le soufflé est vite retombé :

"Les 15 premières minutes ont été très bonnes, on a trouvé de bonnes combinaisons mais après on a reculé et ils ont eu le ballon" analyse Eden Hazard. "On manquait aussi sans doute un peu de jus."