Angleterre - Belgique : qui prendra la tête du groupe G ?

Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, la Belgique et l’Angleterre se disputent la première place du groupe G ce jeudi 28 juin en direct sur La Une !

Entre les Diables Rouges et les Three Lions, l’égalité est presque parfaite ! Même nombre de buts inscrits (8), même nombre de buts encaissés (2), la différence se trouve sous le critère du fair-play. Les Diables, avec 3 cartons jaunes, sont devancés par les Anglais et leurs deux cartes.

En cas de partage, ce dernier critère fera la différence. Autre cas de figure, en cas d’égalité au score et aux cartons à l'issue du match, un tirage au sort pourrait avoir lieu pour déterminer le premier de groupe.

Pour rappel, l’équipe qui prendra la tête du groupe affrontera le second du groupe H et inversement. Ce dernier est composé du Japon, Sénégal, Colombie et de la Pologne déjà éliminée.