Tapis rouge pour Blanche !

Après le retrait de la Russie pour des raisons politiques, ce sont 42 pays qui restent en lice. L’Ukraine, pays organisateur, ainsi que les cinq nations du "Big Five" (les plus gros contributeurs financiers que sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume Uni) sont directement qualifiés pour la finale. Les 36 autres artistes ont été répartis dans deux demi-finales qui qualifieront 20 d’entre eux.

Chaque nation via sa chaîne de télévision, choisit son représentant et le titre, qui doit être interprété en direct. La chanson ne peut pas durer plus de trois minutes et doit être publiée après le 1er septembre 2016.

Notre pays concourt depuis la première édition, en 1956 mais n'en est qu'à sa 59e participation. La Belgique a en effet été écartée en 1994, 1997 et 2001 en raison de ses mauvais classements précédents.

Notre seule victoire en 1986 est celle de Sandra Kim, la plus jeune gagnante de l'histoire de l'Eurovision!

La 62e édition du concours Eurovision de la Chanson débute mardi 9 et jeudi 11 mai avec les demi-finales avant la grande finale du samedi 13 mai, à suivre en direct sur La Une et sur RTBF Auvio.