Les premières répétitions de Blanche à Kiev !

Le 9 mai, c'est la date de la première demi-finale où devra se produire notre jeune candidate belge ! Blanche s’est envolée pour Kiev en Ukraine et ce dimanche, elle était déjà sur la scène pour une première répétition.

On avait pu découvrir Blanche en live lors de la demi-finale de The Voice, mais cette première répétition sur l’impressionnante scène du Centre d’Exposition International a permis de mettre à jour le magnifique jeu de lumières. Cette juxtaposition de rayons lumineux constituant au final une sphère servira l'interprétation et la chorégraphie plutôt sobre de notre compatriote. Blanche est accompagnée de deux choristes néanmoins danseuses.