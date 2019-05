Les Pays-Bas remportent le Concours Eurovision 2019

Le grand gagnant de la 64ème édition du Concours Eurovision est Ducan Laurence, le candidat holandais de 25 ans, avec son titre "Arcade" !

Un grand moment de suspense lors de l'annonce des résultats de la finale du Concours Eurovision ! Et ce sont les Pays-Bas qui l'emportent ! Ça faisait des années que les Pays-Bas n'avaient plus remporté le concours. Ils signent leur 5ème victoire.

Énormes rebondissements lors de l'attribution des points des professionnels et du public. Tout le classement a été chamboulé et ce sont finalement les Pays-Bas qui se sont retrouvés en 1ère position suivi de l'Italie et la Russie (qui faisaient partie des favoris) ! À moins de 30 près : le score était très très serré !

Un moment d'une intensité énorme pour le candidat, qui est venu re-chanter son titre après l'annonce des résultats.