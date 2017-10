La nouvelle représentante belge à l'Eurovision 2018 sera " différente "

Avec sa voix chaude et grave, Laura Groeseneken ne laisse personne indifférent !

La jeune chanteuse de 28 ans originaire de Leuven vient d'être choisie par la VRT pour représenter les couleurs de la Belgique à Lisbonne. Son identité a été révélée ce jeudi soir dans l'émission " Van Gils & gasten " diffusé sur Eén, l'équivalent de La Une à la RTBF.

Un profil "différent"

Les derniers talents proposés du coté francophone, Blanche, Loïc Nottet et Roberto Bellarosa ainsi que du côté néerlandophone du pays, Laura Tesoro et Axel Hirsoux, avaient tous connu les feux des projecteurs ! Ils avaient participé, avant le concours, soit à The Voice Belgique soit à The Voice van Vlanderen pour Laura Tesoro.

Laura Groeseneken échappe à la règle. Relativement méconnue en Flandre, son profil n'en est pas moins très prometteur.

Des collaborations avec Ozark Henry et Hooverphonic

Depuis 2014, elle chante au côté d'Ozark Henry. Laura est également instrumentiste - elle joue du melodica et du piano - et auteur de plusieurs chansons. Avec Alex Callier, elle a ainsi écrit "Gravity" pour le groupe Hooverphonic. En ce moment, Laura se consacre à sa carrière solo et compose des titres sous le nom de Sennek.

9 mois de gestation !

La chanson avec laquelle Laura représentera la Belgique n'est pas encore connue. L'eurovision ayant lieu dans 9 mois, la jeune musicienne aura tout le temps nécessaire pour donner vie à la nouvelle mélodie qui, on l'espère, mènera la Belgique en finale !