La grande finale de l'Eurovision 2018, ce samedi 12 mai !

1. Ukraine, MELOVIN, Under The Ladder 14. République Tchèque, Mikolas Josef, Lie To Me

2. Espagne, Amaia y Alfred, Tu Canción 15. Danemark, Rasmussen, Higher Ground

3. Slovénie, Lea Sirk, Hvala, ne! 16. Australie, Jessica Mauboy, We Got Love

4. Lituanie, Ieva Zasimauskaitė, When We're Old 17. Finlande, Saara Aalto, Monsters

5. Autriche, Cesár Sampson, Nobody But You 18. Bulgarie, EQUINOX, Bones

6. Estonie, Elina Nechayeva, La Forza 19. Moldavie, DoReDoS, My Lucky Day

7. Norvège, Alexander Rybak, That's How You Write A Song 20. Suède, Benjamin Ingrosso, Dance You Off

8. Portugal, Cláudia Pascoal, O Jardim 21. Hongrie, AWS, Viszlát Nyá r

9. Royaume-Uni, SuRie, Storm 22. Israël, Netta, TOY

10. Serbie, Sanja Ilić & Balkanika, Nova Deca 23. Pays-Bas, Waylon, Outlaw In 'Em

11. Allemagne, Michael Schulte, You Let Me Walk Alone 24. Irlande, Ryan O'Shaughnessy, Together

12. Albanie, Eugent Bushpepa, Mall 25. Chypre, Eleni Foureira, Fuego