La Belgique au top à l'Eurovision !

Le Portugal accueille pour la première fois le concours de l'Eurovision au Meo Arena, une immense salle construite en 1998 dans le cadre de l’Exposition universelle. La Belgique passera en 4ème position ce 8 mai. Et il semble bien que le plat pays a une fois de plus réuni toutes les chances pour s’envoler vers les cimes des classements!

Le single "A Matter of Time", mélodie écrite par Sennek avec Alex Callier d'Hooverphonic et le producteur parisien Maxime Tribeche, est un titre envoûtant empli de mélancolie. Le texte exprime le fait que la beauté existe dans les choses les plus anodines.

La chanteuse louvaniste Sennek, de son vrai nom Laura Groeseneken, a joué avec le collectif dubstep AKS, dans lequel elle a succédé à Selah Sue en tant que chanteuse principale. Depuis quatre ans, elle joue dans le groupe d'Ozark Henry, notamment à Werchter, au Brussels Summer Festival et au Pukkelpop.

Pour se mettre pleinement dans l'ambiance, nous retrouvons à 20h20, avant la première demi-finale du 8 mai, "La Belgique au top de l'Eurovision", un warm-up présenté par notre sympathique duo. Dans l'ambiance chaleureuse d'un restaurant portugais, Maureen et Jean-Louis nous embarquent pour un joyeux flash-back dans nos archives retrouver nos plus valeureux représentants à l'Eurovision, de Fud Leclercq en 1958 (5°) à Jean Vallée en 78 (2°), en passant par Sandra Kim en 1986 (1°), Urban Trad en 2003 (2°), Loïc Nottet, bien sûr, et enfin Blanche, qui sera l’invitée de l’émission pour passer le flambeau à notre candidate de cette année, Sennek.

Juste après, à 21h, Maureen et Jean-Louis vous donnent rendez-vous en direct pour la première demi-finale, en différé pour la deuxième demi-finale le jeudi 10 mai à 22h30, et pour la Grande Finale, le samedi 12 mai en direct dès 21h00 sur La Une.

Et tout porte à croire que Sennek ira très loin... Depuis la sortie officielle du titre sur le Net, les commentaires les plus élogieux n'ont cessé de fleurir…