L'Islande huée pour avoir brandi le drapeau palestinien lors de la finale de l'Eurovision

Au moment de l'annonce des résultats de la finale du Concours Eurovision, et donc de leur dernière apparition à l'écran, les membres du groupe islandais Hatari (qui ont déjà fait parler d'eux avec leur prestation pour le moins insolite) ont déployé des banderoles aux couleurs de la Palestine. Un geste politique pour déclarer qu'ils n'oublient pas la cause des palestiniens. Ils sont connus pour leur opposition déclarée à l'occupation israélienne des Territoires palestiniens. Un sujet très sensible dans la région.

Cette initiative a suscité un malaise chez les présentateurs, et des sifflements du public.

Ces agissements contreviennent aux règles du concours (Pas de politique à L'Eurovision). Les conséquences seront dès lors discutées par la direction de la compétition.