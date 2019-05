Eurovision : 33 ans après sa victoire, que devient Sandra Kim ?

Bien que le succès ne soit pas toujours au rendez-vous malgré 8 albums, plusieurs disques d'or, une tournée au Japon, Sandra Kim continue de vivre de sa passion. En 2016, elle sort un livre intitulé "Si j’avais su", une manière de revenir sur sa carrière parsemée d'embûches, d'obstacles et de déboires et où elle lève le voile sur les coulisses du concours de chant international.

Si sa notoriété n’a pas pris une ride en Belgique, c’est en Flandre qu’elle est le plus populaire et poursuit le plus gros de sa carrière de chanteuse devenant l’incarnation de l'unité nationale.

A 46 ans, elle continue de se produire sur scène. Ce jeudi 2 mai, la chanteuse donnait un concert lors de la soirée d’ouverture des In’Rock à l’occasion d’une soirée spéciale au côté de Suarez, ou encore Enrico Macias et Gérard Lenorman. Elle donnera de la voix le dimanche 5 mai au Forum de Liège et sera présente au Vintage Music Festival le 26 juillet prochain.