Eurovision 2019 : Eliot à la conquête d’Amsterdam, Londres et Madrid !

Quelques jours plus tard, direction l’Espagne avec un week-end marathonien à Madrid. Eliot y a retrouvé ses potes Miki – le candidat espagnol, évidemment dans son élément – et le chanteur Kobi qui arrivait d’Israël pile en même temps que la délégation belge à l’aéroport de Madrid. Les amitiés entre les artistes continuent de se tisser et de se renforcer, c’est aussi ça, l’esprit eurovisionnesque !

Pendant deux jours, Eliot a aussi rencontré de nombreux fans qui avaient fait spécialement le déplacement pour lui. L’accueil fut extraordinaire, entre interprétations de Wake Up au yukulélé et accueil sur le Blue Carpet à grands cris d’ "Eliooooooot" qui fusaient de toutes parts. Eliot s’est prêté au jeu des selfies, autographes, "Holà que tal" et gros bisous avec un plaisir communicatif. Il est vrai que notre candidat 2019 rayonne de sympathie et de gentillesse !