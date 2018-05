EUROVISION 2018 : Sennek s'envole pour Lisbonne !

À 10 jours de la demi-finale, notre représentante belge, Sennek, a pris un vol direction Lisbonne ! Au programme: répétition sur la grande scène de l'Eurovision. Excitation, stress, doutes ?

Comment se sent-elle ?

"Je suis un petit peu nerveuse mais c’est du bon stress. Je pars à Lisbonne après avoir participé à une série de concerts "pré-Eurovision" qui furent un peu comme des répétitions et c’était vraiment utile. J’avais plutôt coutume de chanter avec des musiciens et là j’ai dû poser ma voix sur une bande son. Je n’avais pas l’habitude de ça. A présent je me sens plus confiante, je suis prête pour la première répétition sur la scène de Lisbonne ce dimanche après-midi.", a-t-elle déclaré.

Et au niveau de la mise en scène, comment cela se passe ?

"Là c’est encore un peu théorique. J’ai ma tenue, il y a mes choristes et on reçoit des vidéos qui nous permettent de voir ce que donnent les lumières, mais j’ai surtout hâte de voir tous ces éléments combinés sur scène : ce qui compte c’est l’ensemble, et la "vibe" qui en émanera."

Sa tenue de scène ? On a hâte de la voir...

"C’est une création de Véronique Branquinho. Elle vient avec moi à Lisbonne et j’en suis vraiment très contente : pour moi il est super important que la tenue de scène corresponde à ses souhaits…"

La créatrice belge Véronique Branquinho en personne accompagne effectivement la délégation en tant que styliste attitrée de la prestation. On peut donc s’attendre à une belle incarnation de l’élégance à la belge !

Des journées intenses attendent notre Sennek nationale. On est impatient de voir le résultat...