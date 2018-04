EUROVISION 2018, Sennek : " Ma scénographie sera très belge! "

Après Tel Aviv et Amsterdam, la semaine prochaine, place à Madrid ! Mais comment se passent ces concert pré-Eurovision pour Sennek ?

"Je chante devant beaucoup de gens… vraiment beaucoup de gens… à Tel Aviv il y avait 15000 personnes, c’est un bon exercice de gestion du trac. Pendant cette tournée, tout doit aller très vite. C’est intense et fatigant. Je pense qu’à Lisbonne ce ne sera pas la même chose: là tout sera super professionnel, l’ensemble des délégations seront sur place, ce sera une autre atmosphère, plus relax… Pendant cette tournée je côtoie les autres artistes et avec certains il y a des connexions belges! SuRie par exemple, qui représente le Royaume-Uni, a chanté sur la scène de l’Eurovision avec Loïc Nottet et Blanche. Et Emilie, la chanteuse du duo français "Madame Monsieur" était la chanteuse du titre "Badaboum" d’Hooverphonic. Ces petites histoires belges que nous avons en commun m’ont permis de facilement sympathiser avec elles !"