EUROVISION 2018 : Sennek chantera "A Matter Of Time"

"A Matter of Time" est un titre envoûtant empli de mélancolie. Le texte rappelle que la beauté existe dans les choses les plus anodines.

"Quand j’ai accepté de participer à l’Eurovision, j’avais déjà une atmosphère dans ma tête " raconte Sennek. Je voyais quelque chose d’élégant, d’intemporel et de moderne. C’était pour moi une évidence de co-écrire cette chanson avec Alex Callier. Je le connais très bien, on a déjà écrit beaucoup de chansons ensemble. Mais la création de cette chanson en particulier a été un moment très spécial… "

"Alex a cassé sa théière pendant que nous discutions ensemble. Cette image était très belle, je dirais même fascinante (elle est reproduite dans le clip). Ce genre d’image peut être le reflet de plein de choses: une relation, le changement climatique… la vie… L’idée de voir la beauté dans l’éphémère me plait beaucoup. C’est vivre dans l’instant, s’attacher aux petits détails… Ce n’est pas une chanson "cliché": c’est un peu abstrait et c’est ce que j’aime… On a ensuite développé le texte de la chanson, ensemble avec Alex et Maxime (ndlr: Maxime Tribeche, le producteur du titre). J’aime beaucoup ces jeux de ping-pongs dans les processus créatifs, quand on s’échange des idées et qu’on s’inspire mutuellement… "