Eurovision 2018 : le grand gagnant est... Israël !

Le grand gagnant de la 63ème édition du Concours Eurovision est Netta, la candidate israélienne, avec son titre "Toy" !

Un grand moment de suspens lors de l'annonce des résultats de la finale du Concours Eurovision ! Et c'est Israël qui l'emporte, pour la 4ème fois (1978, 1979 et 1998).

Énormes rebondissements et grosses différences lors de l'attribution des points des professionnels et du public. Tout le classement a été chamboulé et c'est finalement Israël qui s'est retrouvé en 1ère position (à noter que Netta faisait partie des favoris) suivi de Chypre et de l'Autriche !

Netta, qui a enflammé tout l'Altice Arena lors de sa prestation, n'avait pas l'air d'y croire lors de l'annonce des résultats !

Un moment d'une intensité énorme pour la candidate, comme vous pouvez le revivre dans cette vidéo !