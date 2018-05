Eurovision 2018 : la vidéo des participants de l'année dernière !

Les candidats du Concours Eurovision de l'année dernière (et donc, notre Blanche nationale) ont chanté en portugais dans une vidéo en l'honneur du grand gagnant de l'édition 2017, Salvador Sobral. Ce dernier n'a pas pu être présent pour cette première demi-finale.

Le jeune artiste portugais souffrait d'une maladie cardiaque qui le contraignait à une surveillance régulière. En décembre 2017, après plusieurs mois d'hospitalisation, Salvador Sobral a finalement été greffé du cœur à Lisbonne. S'en suivent une longue convalescence et, bien évidemment, la mise entre parenthèses de sa carrière musicale. Il a déclaré : "J'ai gagné un grand concours puis j'ai passé quatre mois dans une chambre d'hôpital et j'ai fait une transplantation cardiaque. C'est l'année la plus folle que je pouvais vivre !"

Depuis, les choses se sont améliorées : Salvador a repris la chanson et donnera, le 26 mai 2018, un concert au Portugal.