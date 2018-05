EUROVISION 2018 : Découvrez les premières images des répétitions de Sennek !

La scénographie de Sennek se déroule sur le catwalk qui prolonge la scène.

"J’étais à l’aise et très confiante! nous a-t-elle confié après le traditionnel "meet & greet" de presse à l’issue de sa répétition.

"J’ai trouvé la salle plutôt "cosy", elle m’a parue plus intimiste que le "Sport Paleis" et j’aime bien ça. Bon évidemment, ce sera sans doute très différent avec le public présent. Le son était parfait et je suis très contente de la robe. Véronique Branquinho – la styliste qui l’a créée – était là. C’était super bien !

Je suis aussi très contente d’être sur le catwalk. Cette scénographie me ressemble. Elle me permet de vraiment raconter l’histoire de ma chanson. Ce n’est pas une danse, ce sont des mouvements que la chanson m’inspire et qui traduisent mes émotions. Ils ne sont pas chronométrés, ils me viennent naturellement, aux moments où je les ressens. J’ai certes une " trajectoire ", mais qui peut toujours un peu dévier… "

"Allez-vous peaufiner certains aspects suite au visionnage de cette première répétition ?", lui a-t-on demandé.

"Oui, les lumières ne sont pas encore au point et on va surtout travailler cet aspect. On va aussi allonger la séquence pendant laquelle je me déplace et améliorer la stabilité des caméras. Et on va tester une alternative au niveau du make-up."